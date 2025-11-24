Cierran accesos al puente “Derechos Humanos” en La Paz: estas son las rutas alternas

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que desde este lunes se realiza el cierre temporal del acceso al puente “Derechos Humanos” para continuar con las obras de la nueva Avenida La Paz, el proyecto vial que conectará de forma directa la zona de Obrajes con el Centro paceño.

El secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, explicó que la restricción se mantendrá hasta concluir la Rotonda Kantutani, una estructura clave del distribuidor que unirá las avenidas Ormachea, Hernando Siles y Kantutani. Actualmente, la obra alcanza un 85% de avance.

“Quien desee acceder a la Mario Mercado tendrá dos opciones: tomar la avenida Los Sargentos, que estará habilitada desde este lunes, o utilizar directamente la avenida Libertad, que se conecta con los Puentes Trillizos y fue habilitada el viernes”, señaló Tortato.

El cierre busca acelerar los trabajos del distribuidor que permitirá la conexión directa entre Obrajes y el Centro, reduciendo significativamente los tiempos de viaje.

Mientras duren las obras, los vehículos deberán utilizar rutas alternas. La Alcaldía informó que las vías habilitadas son:

Desvíos habilitados

Desde la zona Sur hacia el Centro: Avenida Los Sargentos , con ingreso por el carril de subida hacia el Club Hípico.

Desde el Centro hacia Llojeta: Avenida Libertad, con conexión directa a los Puentes Trillizos.

El municipio pidió a conductores y vecinos planificar sus desplazamientos y tomar previsiones mientras dure esta modificación temporal del tráfico vehicular.

