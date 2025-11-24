La joven que duerme en jaula, tiene adiestradores y vive como un perro: así es su peculiar día a día

La historia de Meow Dalyn, una joven estadounidense, se ha vuelto viral en redes sociales por su inusual estilo de vida: asegura identificarse como perro y lo muestra públicamente sin importar las críticas. Y, a juzgar por sus seguidores, no le va nada mal. En Twitch supera los 15.000 seguidores y en Instagram acumula más de 11.000.

Dalyn habló sobre su vida “perruna” en una entrevista con el programa australiano The Kyle & Jackie O Show. “Me llamo Meow, como un gato, pero soy un perro”, comentó entre risas.

Con orejas falsas, un collar y una actitud fiel a su personaje, la joven afirma haberse sumergido completamente en este estilo de vida. Lo lleva al extremo: duerme en una jaula, hace sus necesidades al aire libre y recibe galletas para perros como premio por buen comportamiento.

“Tengo mantas y almohadas de colores pastel”, explicó al describir su jaula. “Hay algo en estar en un espacio reducido. No sé si me hace sentir segura del mundo o si el mundo está a salvo de mí”.

En sus transmisiones comparte rutinas como juegos de buscar, roer huesos y tareas diarias inspiradas en el comportamiento canino. Cada publicación suma miles de interacciones.

Dalyn contó que adoptó esta “energía de perro grande” cuando se volvió económicamente independiente. “Pensé que cuando ganara mi propio dinero y pagara mi alquiler, podría hacer lo que quisiera… ¡y yo quería ser un perro!”, afirmó.

Imagen captura RR.SS.

Y, como todo perro, dice tener adiestradores. Cuando le preguntaron por su vida sentimental respondió: “Tengo adiestradores”. Son tres personas que la acompañan: la alimentan, la sacan a pasear y practican con ella ejercicios de entrenamiento. “Es una de mis partes favoritas porque me dan golosinas”, dijo. Entre sus snacks preferidos están el pollo desmenuzado, galletas y cecina.

Dalyn incluso consume comida para perros real, aunque combinada con caldo de huesos y otros ingredientes para hacerla “menos insípida”.

“Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi parte animal casi me hace sentir más humana”, reflexionó.

La joven dice que no presta atención a la reacción de la gente cuando la ven actuando como perro en público. “Estoy metida en el momento, persiguiendo la pelota, siendo el perro”, concluyó.

