Héroe en Patacamaya: chofer de bus rescata y adopta a un gatito abandonado en el bloqueo

En medio del bloqueo en Patacamaya, donde el cansancio y la incertidumbre se sienten entre los viajeros y transportistas, ocurrió un acto de humanidad que conmueve.

Un pequeño gatito había sido abandonado por su familia, escondiéndose debajo de un bus sin poder salir. Mientras los demás continuaban su camino, nadie más se detuvo… excepto el chofer de ese vehículo.

El conductor no dudó: rescató al gatito, lo adoptó y desde hace cuatro días lo cuida. Le proporciona comida, lo protege y lo acompaña mientras espera que el bloqueo termine.

“En un contexto donde muchos solo piensan en avanzar, él hizo una pausa para salvar una vida. Sin cámaras, sin aplausos, sin esperar nada a cambio. Solo por tener corazón”, comentó un testigo del hecho.

Este pequeño gesto recordó a todos los presentes que la humanidad y la solidaridad aún existen, incluso en momentos de tensión y dificultades.

El gatito, que ahora goza de cuidados y compañía, se ha convertido en la alegría del chofer y de quienes lo ven cada día, demostrando que incluso en medio de bloqueos y problemas, la ternura y la bondad siguen presentes.

Imagen captura RR.SS.

