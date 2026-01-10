¿Se puede envejecer más lento? La ciencia dice que sí y explica cómo

El deseo de vivir más y mejor ha impulsado en los últimos años una avalancha de estudios sobre nutrición, longevidad y envejecimiento saludable. Un análisis reciente, respaldado por el doctor Ángel Durántez Prados, vocal de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad (SEMAL), identificó cinco nutrientes que cuentan con el mayor respaldo científico para ralentizar el deterioro biológico y mejorar la calidad de vida.

El informe aclara que, aunque gran parte de la evidencia proviene de estudios en animales, los primeros ensayos en humanos muestran resultados prometedores. Según el especialista, una nutrición adecuada puede influir de forma directa en los procesos asociados al envejecimiento y en la prevención de enfermedades crónicas.

1. Resveratrol

Es uno de los compuestos antienvejecimiento más estudiados. Este polifenol, presente en uvas y frutos rojos, tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras.

Los estudios señalan beneficios sobre la salud cardiovascular y metabólica, aunque en humanos los resultados aún son limitados. Si bien mejora el perfil lipídico y el control de la glucosa, no existen pruebas concluyentes de que aumente la longevidad. Su acción se relaciona con la activación de las sirtuinas, especialmente la SIRT1, aunque no hay consenso sobre la dosis ideal.

2. Quercetina

Presente en cebolla, manzana, brócoli y cítricos, es uno de los flavonoides más investigados. Destaca por su acción antioxidante y antiinflamatoria, y por su rol como senolítico, capaz de eliminar células envejecidas que dañan los tejidos.

Ensayos en humanos muestran reducción de la presión arterial, del colesterol LDL y de células senescentes en pacientes con diabetes, mientras se investiga su potencial frente a enfermedades metabólicas y pulmonares.

3. Vitamina B3 y derivados

La vitamina B3 y sus derivados (niacina, ribósido de nicotinamida y mononucleótido de nicotinamida) son claves para restaurar los niveles de NAD+, una molécula esencial para la energía celular y la reparación del ADN.

Los estudios clínicos iniciales indican mejoras en metabolismo energético, presión arterial y composición corporal, sin efectos adversos significativos. La ciencia espera resultados más amplios para confirmar su impacto real en la longevidad humana.

4. Vitamina D

Fundamental para la salud ósea y el sistema inmunológico. Su déficit afecta a más del 80% de los adultos mayores institucionalizados.

Un nivel adecuado ayuda a prevenir osteoporosis, reduce la inflamación y fortalece la respuesta inmunitaria, disminuyendo el riesgo de infecciones y enfermedades autoinmunes asociadas al envejecimiento.

5. Glicina

Este aminoácido, presente en carnes y pescados, tiene efectos antioxidantes y de regulación inmunológica. En combinación con N-acetil-cisteína (GlyNAC), ha demostrado en modelos animales una mayor longevidad, mejor función mitocondrial y mayor capacidad física.

Advertencia clave

Los expertos recalcan que estos nutrientes no sustituyen hábitos saludables ni tratamientos médicos. El doctor Durántez Prados recomienda una suplementación personalizada y esperar los resultados de investigaciones en curso antes de promover su uso generalizado.

