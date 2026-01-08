Estos fueron los nombres de niña más elegidos durante 2025

Elegir el nombre de una hija es una de las decisiones más importantes para madres y padres. En 2025, las tendencias en Latinoamérica confirmaron que los nombres clásicos y elegantes siguen dominando las preferencias.

Según los datos oficiales, el ranking de nombres de niña más usados en 2025 estuvo encabezado por Isabella, con 6.848 niñas inscriptas, seguida por Valentina (5.766) y Olivia (5.707).

La tendencia se mantiene prácticamente igual a la de 2024, cuando Isabella también ocupó el primer lugar con 8.379 registros, seguida nuevamente por Valentina y Olivia.

Top 10 de nombres de niña más usados en 2025

Isabella – 6.848 Valentina – 5.766 Olivia – 5.707 Sofía – 5.196 Jazmín – 4.577 Victoria – 4.082 Martina – 3.751 Emma – 3.538 Emilia – 3.507 Mía – 3.422

Los datos fueron proporcionados a Clarín por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a través de la Dirección Nacional de Población.

Del puesto 11 al 20: los nombres que pisan fuerte

Catalina – 3.267 Aitana – 3.231 Ámbar – 2.957 Franchesca – 2.422 Renata – 2.421 Zoe – 2.371 Alma – 2.338 Delfina – 2.334 Luz – 2.303 Abigail – 2.283

¿Qué tienen en cuenta madres y padres al elegir un nombre?

La psicóloga experta en onomástica Sophie Kihm, editora en jefe del sitio especializado Nameberry, explicó que existen cuatro factores clave al momento de elegir el nombre de un hijo:

Honrar a un familiar o respetar tradiciones heredadas.

Cómo suena el nombre solo y combinado con el apellido.

El significado del nombre.

El estilo, y si representa la identidad de los padres.

Si bien poner nombres familiares sigue siendo una tradición vigente, Kihm aclara que en algunas culturas esta costumbre está disminuyendo:

“Cada vez es menos frecuente nombrar a un niño exactamente igual que sus padres”.

Mira la programación en Red Uno Play