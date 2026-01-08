TEMAS DE HOY:
Estos fueron los nombres de niña más elegidos durante 2025

Revisa si el nombre que elegiste para tu hija está entre los más populares del año.

Silvia Sanchez

08/01/2026 16:50

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Elegir el nombre de una hija es una de las decisiones más importantes para madres y padres. En 2025, las tendencias en Latinoamérica confirmaron que los nombres clásicos y elegantes siguen dominando las preferencias.

Según los datos oficiales, el ranking de nombres de niña más usados en 2025 estuvo encabezado por Isabella, con 6.848 niñas inscriptas, seguida por Valentina (5.766) y Olivia (5.707).

La tendencia se mantiene prácticamente igual a la de 2024, cuando Isabella también ocupó el primer lugar con 8.379 registros, seguida nuevamente por Valentina y Olivia.

Top 10 de nombres de niña más usados en 2025

  1. Isabella – 6.848

  2. Valentina – 5.766

  3. Olivia – 5.707

  4. Sofía – 5.196

  5. Jazmín – 4.577

  6. Victoria – 4.082

  7. Martina – 3.751

  8. Emma – 3.538

  9. Emilia – 3.507

  10. Mía – 3.422

Los datos fueron proporcionados a Clarín por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a través de la Dirección Nacional de Población.

Del puesto 11 al 20: los nombres que pisan fuerte

  1. Catalina – 3.267

  2. Aitana – 3.231

  3. Ámbar – 2.957

  4. Franchesca – 2.422

  5. Renata – 2.421

  6. Zoe – 2.371

  7. Alma – 2.338

  8. Delfina – 2.334

  9. Luz – 2.303

  10. Abigail – 2.283

¿Qué tienen en cuenta madres y padres al elegir un nombre?

La psicóloga experta en onomástica Sophie Kihm, editora en jefe del sitio especializado Nameberry, explicó que existen cuatro factores clave al momento de elegir el nombre de un hijo:

  • Honrar a un familiar o respetar tradiciones heredadas.

  • Cómo suena el nombre solo y combinado con el apellido.

  • El significado del nombre.

  • El estilo, y si representa la identidad de los padres.

Si bien poner nombres familiares sigue siendo una tradición vigente, Kihm aclara que en algunas culturas esta costumbre está disminuyendo:

“Cada vez es menos frecuente nombrar a un niño exactamente igual que sus padres”.

