¡Qué susto! Mamá canguro dejó caer a su bebé al huir; rescatistas activaron su búsqueda

Un momento de mucha preocupación se vivió en Australia luego de que una mamá canguro dejara caer a su bebé mientras corría asustada. La escena fue grabada por una vecina y el video rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mamá canguro escapando a gran velocidad cuando, de pronto, el pequeño se cayó de su bolsa y quedó solo en el suelo. La madre siguió corriendo sin darse cuenta de lo ocurrido, dejando al bebé visiblemente nervioso.

Al ver la situación, la mujer que grababa el video se mostró muy preocupada y se la escucha decir: “Oh no, el bebé”. Segundos después, agregó con voz de angustia: “¿Qué puedo hacer?”.

De inmediato, el canguro bebé se acercó a la vecina y decidió ayudarlo. Luego llamó al Servicio de Rescate de Vida Silvestre para pedir apoyo urgente y se quedó en el lugar esperando.

Minutos más tarde, los rescatistas llegaron y pusieron al bebé a salvo. El animal fue llevado para ser revisado y recibir atención, ya que estaba asustado, pero estable. Hasta el momento, la mamá canguro no ha sido localizada.



