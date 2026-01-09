TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

Robots humanoides comenzarán a trabajar en fábricas de automóviles

La compañía explicó que los robots harán trabajos pesados y repetitivos, lo que ayudará a que los empleados estén más seguros y la producción sea mejor.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

09/01/2026 14:33

FOTO: RRSS
Mundo

Una empresa automotriz anunció que empezará a usar robots humanoides en sus fábricas. Estas máquinas ayudarán primero a ordenar y preparar piezas, y poco a poco harán trabajos más difíciles, como armar partes de los autos. El proyecto se completará  el 2030, según el portal RT en Español. 

Los robots empezarán a trabajar en una planta en Savannah, Georgia, Estados Unidos. La empresa mostró al robot Atlas en una feria de tecnología en Las Vegas. Según el informe de la empresa, planean fabricar unos 30.000 robots al año hasta 2028.

FOTO: RRSS

La compañía explicó que los robots harán trabajos pesados y repetitivos, lo que ayudará a que los empleados estén más seguros y la producción sea mejor. También dijeron que aunque algunos trabajos cambiarán, se crearán nuevos puestos para cuidar y enseñar a los robots cómo trabajar.

Atlas puede levantar hasta 50 kilos y soportar mucho calor o frío. Este proyecto es parte de Hyundai Motor Group, que quiere usar robots e inteligencia artificial para mejorar sus fábricas.

 

