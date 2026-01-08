China tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y en un intento por revertir la caída de la natalidad desde el 1° de enero, el país eliminó el beneficio fiscal que durante más de 30 años había favorecido a la población en la compra de medicamentos y dispositivos anticonceptivos.

Desde inicios de año, productos como los preservativos y las píldoras anticonceptivas tienen un valor agregado del 13% que es la tasa estándar que se aplica en el país asiáticos para el consumo en el mercado. Esta decisión forma parte de una serie de acciones impulsadas por Pekín para que aumenten los embarazos y nacimientos.

En anteriores años, en China solamente podían tener un hijo, pero desde 2021 las parejas chinas podían tener hasta tres hijos para contrarrestar la baja natalidad.

Según el portal La Jornada, las autoridades buscan estimular el crecimiento poblacional. China es la segunda economía más grande del mundo pero en los últimos años la población china disminuyó y ante un temor de que el fenómeno continúe, determinaron tomar acciones.

