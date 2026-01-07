¡Operación en alta mar! EE.UU. intercepta dos petroleros vinculados a Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos informó este miércoles que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en un mensaje en X.

Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún.

Sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en la que predominan las banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

"El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final", añadió en el mensaje el Comando.

Noem aseguró que el petrolero se encontraba "en aguas internacionales cerca del Caribe" y que "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

FOTO: EFE

Interceptación después de tres semanas

Este miércoles, el comando militar estadounidense en Europa confirmó la incautación del tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', con un mensaje en X, donde especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

https://www.reduno.com.bo/eeuu-captura-a-nicolas-maduro/colombianos-piden-en-la-frontera-la-libertad-de-sus-familiares-detenidos-en-venezuela-202616191511

La Guardia Costera de EE.UU. interceptó al navío "por violaciones de las sanciones" de Washington, en "virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras haber sido rastreado por el USCGC Munro", agrega la publicación.

"El navío había estado intentando evadir a la Guardia Costera durante semanas, incluso cambiando su bandera y pintando un nuevo nombre en el casco mientras era perseguido, en un intento desesperado y fallido de eludir la justicia", indicó Noem, en un mensaje en X donde compartió imágenes de la operación.

Y añadió: "Nunca renunciaremos a nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que lo encontremos, y punto".

El 'Marinera' inició su travesía con el nombre 'Bela 1' y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE.UU.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la "intercepción ilegal" del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.

FOTO: EFE

Intereses de Rusia entran en escena

El ‘Marinera’ inició su travesía con el nombre ‘Bela 1’ y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EE.UU.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Rusia había enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso al buque, vinculado a empresas con lazos con Hizbulá, ante la amenaza de que Estados Unidos lo confiscara.

Por su parte, el Ministerio de Transportes de Rusia denunció la «intercepción ilegal» del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

El Ministerio argumentó que el petrolero ‘Marinera’ recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 «el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional».

«En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados», señaló.

El apoyo de Reino Unido a EE.UU.

Por su parte, Reino Unido confirmó haber utilizado el petrolero de reabastecimiento RFA Tideforce para respaldar a las fuerzas estadounidenses que perseguían al buque de bandera rusa ‘Marinera’, mientras que la Real Fuerza Aérea británica (RAF) proporcionó apoyo de vigilancia aérea.

«Las Fuerzas Armadas del Reino Unido proporcionaron apoyo operativo planificado, incluyendo la instalación de bases, a los recursos militares estadounidenses que interceptaban el Bella 1 en la frontera entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia tras una solicitud de asistencia estadounidense», informó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado.

El ministro británico de Defensa, John Healey, alabó la «habilidad y el profesionalismo» de las tropas británicas por su papel junto con los EE.UU. en la «exitosa intercepción» del petrolero que se dirigía a Rusia.

FOTO: EFE

EE.UU. dice que la tripulación del petrolero incautado en el Atlántico podría ser enjuiciada

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que la tripulación del petrolero interceptado en el Atlántico Norte podría ser trasladada a Estados Unidos para su enjuiciamiento debido a que, sobre el buque, pesa una orden judicial de captura por violaciones a las sanciones impuestas por Washington.

«Se trataba de un buque de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado, y Estados Unidos, bajo la Presidencia actual, no va a tolerar esto», indicó Leavitt en rueda de prensa.

La secretaria de Prensa estadounidense insistió en que el petrolero, que Washington llevaba persiguiendo por más de dos semanas y que portaba bandera rusa, había sido sancionado y tenía «una orden judicial de incautación».

«Esto significa que la tripulación está sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación de la ley federal, y será trasladada a Estados Unidos para su procesamiento judicial si fuera necesario», añadió.

La portavoz aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, aplicará plenamente su política de sanciones.

El comando militar estadounidense en Europa confirmó este miércoles la incautación del petrolero ‘Marinera’, antes conocido como ‘Bella 1’ y especificó que la operación se llevó a cabo en el Atlántico Norte por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, en coordinación con el Pentágono.

El ‘Marinera’ es uno de los cuatro tanqueros vinculados a Venezuela que EE.UU. ha incautado desde que inició sus presiones sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado por Washington y llevado a Nueva York para su enjuiciamiento.

La Guardia Costera estadounidense trató de abordar al tanquero en diciembre de 2025, pero la tripulación logró escapar. El navío inició su travesía con bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante la persecución. EFE

Mira la programación en Red Uno Play