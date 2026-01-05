Trump dice que habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no cumplen

Washington, 4 ene (EFE)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas "no cumplen" habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.



Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

Trump dice que muchos cubanos fallecieron en la operación contra Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar Nicolás Maduro, incluido "muchos cubanos" que protegían al mandatario detenido durante la madrugado para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.



Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.



"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.



El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque.

