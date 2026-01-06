Video viral: Llegó con la bandera de Venezuela de capa y la emoción fue incontrolable

La madrugada del sábado 3 de enero se conoció la captura de Nicolás Maduro por Estado Unidos, una noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones en distintos países, especialmente entre venezolanos que viven en el exterior.

Videos comenzaron a circular mostrando celebraciones, gritos de alegría y momentos de emoción, muchos venezolanos creían que se trataba del fin de la dictadura. Uno de esos registros se volvió viral por una escena inesperada ocurrida en la ciudad de Alta Gracia, en Córdoba, Argentina.

Una mujer pidió un servicio de delivery sin imaginar que quien llegaría a su casa sería un repartidor venezolano que llevaba la bandera de su país en la espalda, como si fuera una capa. Al verlo la mujer celebró con el repartidor.

“El abrazo es para toda Venezuela”, expresó la mujer y el vídeo rápidamente se difundió en redes sociales.

Tras el emotivo momento, la mujer y el joven se tomaron una selfi para recordar la escena. Las imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad del domicilio y reflejan la alegría y esperanza que la noticia despertó en muchos venezolanos que viven fuera de su país.

