El 'Infierno en la tierra': así es el penal donde Nicolás Maduro esperará su juicio en Estados Unidos

Tras su arribo a Nueva York, Nicolás Maduro permanecerá bajo custodia federal en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, un centro penitenciario de alta seguridad donde aguardará el desarrollo de su proceso judicial por cargos de narcoterrorismo.

El MDC de Brooklyn es un establecimiento reconocido a nivel internacional por sus estrictos protocolos de seguridad, así como por las reiteradas denuncias sobre sus condiciones de habitabilidad e infraestructura. En este penal se alojan detenidos considerados de alto perfil, muchos de ellos vinculados a causas de crimen organizado, narcotráfico y delitos federales de gran repercusión.

De acuerdo con información preliminar, el exmandatario venezolano será ubicado en un sector especial destinado a internos de relevancia internacional. En estas áreas, los reclusos mantienen contacto mínimo con el exterior, cuentan con espacios reducidos para su movilidad y permanecen bajo vigilancia permanente.

El complejo penitenciario ha sido escenario de múltiples cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, debido a las limitaciones en el acceso a servicios básicos y las restricciones impuestas a los internos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguran que el recinto cumple con los estándares de seguridad exigidos para este tipo de detenidos.

Mientras avanza el proceso judicial, Maduro continuará recluido en este centro federal, a la espera de las audiencias que definirán su situación legal ante la justicia de Estados Unidos.



