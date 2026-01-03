TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Franklin Flores Hombre mató a su madre y hermano

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Diosdado Cabello llama a la calma y denuncia un “ataque invasor” contra Venezuela

Cabello aseguró que las fuerzas de seguridad, junto con la población, se encuentran en estado de alerta y desplegadas en distintos puntos del país.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

03/01/2026 7:30

FOTO: EFE

Escuchar esta nota

El ministro del Interior de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se dirigió al país mediante un mensaje difundido por medios estatales, en el que llamó a la calma y pidió a la población confiar en el liderazgo político y militar, luego de denunciar lo que calificó como un “ataque invasor” contra la República Bolivariana de Venezuela.

En el vídeo, Cabello aseguró que las fuerzas de seguridad, junto con la población, se encuentran en estado de alerta y desplegadas en distintos puntos del país.

“Estamos desplegados y desde aquí llamamos a la calma a nuestro pueblo y confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero y facilitarle las cosas al enemigo invasor”, manifestó.

El dirigente oficialista sostuvo que el presunto ataque habría estado dirigido no solo contra el Estado venezolano, sino también contra las fuerzas armadas, policiales y sectores civiles.

“Es un ataque contra la república bolivariana de Venezuela, las fuerzas militares y policías y el pueblo están prestos para cualquier hecho que pretenda ir más allá que cobardemente hicieron”, afirmó.

En ese contexto, reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a su gestión.

“En esa fusion queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro par garantizar la tranquilidad de nuestro país”, agregó.

Cabello insistió en que la situación se encuentra bajo control del alto mando político y militar, y reiteró su llamado a evitar el pánico.

“Confíen en el liderazgo y en la dirigencia del alto mando político y militar , para la situación que estamos atravesando , mucha calma, que nadie caiga en el desespero”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre posibles intentos de desestabilización interna y exhortó a la población a no colaborar con actores externos.

“Que nadie caiga en facilitarle las cosas, al enemigo invasor , al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, aquel nadie le facilite las cosas”, señaló.

Finalmente, recordó que Venezuela ha enfrentado situaciones similares en el pasado.

“No es la primera lucha que hay contra este pueblo creyendo que nos van a derrotar”, afirmó.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD