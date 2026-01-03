El ministro del Interior de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se dirigió al país mediante un mensaje difundido por medios estatales, en el que llamó a la calma y pidió a la población confiar en el liderazgo político y militar, luego de denunciar lo que calificó como un “ataque invasor” contra la República Bolivariana de Venezuela.

En el vídeo, Cabello aseguró que las fuerzas de seguridad, junto con la población, se encuentran en estado de alerta y desplegadas en distintos puntos del país.

“Estamos desplegados y desde aquí llamamos a la calma a nuestro pueblo y confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero y facilitarle las cosas al enemigo invasor”, manifestó.

El dirigente oficialista sostuvo que el presunto ataque habría estado dirigido no solo contra el Estado venezolano, sino también contra las fuerzas armadas, policiales y sectores civiles.

“Es un ataque contra la república bolivariana de Venezuela, las fuerzas militares y policías y el pueblo están prestos para cualquier hecho que pretenda ir más allá que cobardemente hicieron”, afirmó.

En ese contexto, reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a su gestión.

“En esa fusion queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro par garantizar la tranquilidad de nuestro país”, agregó.

Cabello insistió en que la situación se encuentra bajo control del alto mando político y militar, y reiteró su llamado a evitar el pánico.

“Confíen en el liderazgo y en la dirigencia del alto mando político y militar , para la situación que estamos atravesando , mucha calma, que nadie caiga en el desespero”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre posibles intentos de desestabilización interna y exhortó a la población a no colaborar con actores externos.

“Que nadie caiga en facilitarle las cosas, al enemigo invasor , al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, aquel nadie le facilite las cosas”, señaló.

Finalmente, recordó que Venezuela ha enfrentado situaciones similares en el pasado.

“No es la primera lucha que hay contra este pueblo creyendo que nos van a derrotar”, afirmó.

