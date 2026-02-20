Un escalofriante hallazgo conmocionó a la ciudad de São Paulo. La Policía Civil identificó este viernes los restos de una mujer que fueron encontrados descuartizados dentro de una maleta el pasado jueves 19 de febrero. El hallazgo se produjo en un arroyo cercano a una carretera en el distrito de Parelheiros.

El incidente fue reportado por empleados de una empresa de obras viales que trabajaban en la Estrada Ecoturística de Parelheiros. Según los testimonios, los trabajadores se vieron alertados por un olor fétido que provenía de una maleta abandonada entre la vegetación de un pequeño río.

Al llegar al lugar, agentes de la Guardia Civil Metropolitana (GCM) confirmaron que en el interior de la maleta se encontraban secciones de un cuerpo humano —específicamente el tronco y un brazo— envueltas en bolsas de plástico negro.

Identificación de la víctima

Tras las pericias del Setor de Papiloscopia (identificación por huellas dactilares), las autoridades confirmaron la identidad de la víctima:

Edad: 34 años (algunos reportes indican 35).

Antecedentes: Contaba con un registro por robo en 2016.

Perfil: No existían reportes previos de violencia doméstica vinculados a su nombre.

La identidad exacta de la mujer se mantiene bajo reserva para proteger la integridad de la investigación en curso.

Investigación en curso

El Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) ha tomado las riendas del caso, que ha sido registrado formalmente como homicidio. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de São Paulo informó que se han solicitado exámenes periciales exhaustivos para determinar la causa y el momento exacto de la muerte.

"Las diligencias prosiguen para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables de este crimen", señaló la SSP en una nota de prensa.

Este suceso se suma a una preocupante ola de violencia en el país, que cerró el año 2025 con una cifra récord de 1,518 feminicidios, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en las principales metrópolis brasileñas.

Con información de Agencia Brasil, g1 y Terra.

Mira la programación en Red Uno Play