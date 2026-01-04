Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra por primera vez a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, ingresando a una oficina de la DEA en Nueva York, luego de la aprehensión del mandatario venezolano registrada el sábado.

En las imágenes se observa a Flores, conocida dentro del chavismo como la “primera combatiente”, caminando escoltada y esposada. Viste una chaqueta verde de estilo militar, pantalón jean celeste y tenis. El video habría sido registrado al momento de su ingreso al edificio federal, convirtiéndose en el primer registro visual tras el operativo realizado por autoridades estadounidenses.

En el mismo vídeo, Nicolás Maduro cojeaba y afirmó que se encontraba herido, aunque las autoridades estadounidenses no han brindado mayores detalles oficiales sobre su estado.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores no es una figura secundaria dentro del poder en Venezuela. El propio Nicolás Maduro le otorgó el título de “primera combatiente”, término que creó para diferenciarla del concepto tradicional de “primera dama”, al que calificó como elitista. Con esta denominación, buscó presentarla como una figura activa dentro del proyecto chavista, cercana al pueblo y con participación directa en decisiones políticas.

Conocida en círculos políticos como la “Bruja Escarlata” del Palacio de Miraflores, Flores ha ocupado cargos clave desde la era de Hugo Chávez y es considerada una de las principales estrategas del oficialismo. Aunque suele mantenerse en segundo plano, analistas la señalan como una de las mentes políticas más influyentes del régimen.

Las imágenes de Cilia Flores han generado una fuerte repercusión internacional y marcan un nuevo capítulo en la crisis política venezolana.

Mira la programación en Red Uno Play