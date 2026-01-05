Maduro se declaró “presidente secuestrado” en su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro realizó su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentó cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos presentados por la justicia estadounidense. Durante la audiencia, el exmandatario venezolano sorprendió al identificarse como un “presidente secuestrado”, asegurando que fue privado de su libertad de manera ilegítima.

FOTO: EFE

Según el reporte judicial, Maduro declaró en español y afirmó que continúa siendo el presidente de Venezuela, a pesar de estar bajo custodia. En la misma audiencia, tanto él como su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.

Durante su intervención ante el juez, Maduro también se autodefinió como un “prisionero de guerra”, señalando que fue capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Además, se describió como un hombre “decente e inocente”, rechazando las acusaciones formuladas por la fiscalía.

El tribunal informó que no se concedió la solicitud de libertad bajo fianza. De acuerdo con el juez, existía un alto riesgo de fuga, motivo por el cual se determinó que el acusado permanezca detenido mientras continúa el proceso judicial.

Por otro lado, la defensa legal de Maduro solicitó atención médica, argumentando que el exmandatario presenta problemas de salud. El pedido fue presentado ante la corte para que se evalúe la posibilidad de un tratamiento adecuado durante su reclusión.

Finalmente, el juez programó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo, fecha en la que Maduro deberá volver a comparecer ante el tribunal para continuar con el proceso judicial en su contra.

