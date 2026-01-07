Despliegan 150 policías a Saipina por toma de estación de bombeo Oconi

El contingente policial, equipado con material antimotines y antidisturbios, se encuentra a unos 20 kilómetros del lugar, a la espera de instrucciones para avanzar e intervenir.
07/01/2026 12:51
Escuchar esta nota
El Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz desplegó 150 efectivos al municipio de Saipina, provincia Manuel María Caballero, ante la toma de la estación de bombeo y compresión Oconi por parte de más de 400 campesinos, quienes mantienen una vigilia en el ingreso principal de la infraestructura.
La toma obligó a paralizar operaciones y activar protocolos de seguridad en esta instalación, que forma parte del gasoducto al altiplano y del oleoducto Santa Cruz–Cochabamba. La empresa operadora denunció que la acción es ajena a sus actividades, pero afecta la continuidad del servicio y genera riesgos.
Los manifestantes, pequeños productores de hortalizas, protestan por el impacto del Decreto Supremo 5503, que eliminó la subvención a los carburantes y, según denuncian, duplicó sus costos de producción. Advirtieron que, sin respuesta del Gobierno, las medidas podrían radicalizarse y extenderse a otras regiones.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55