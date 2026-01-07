"Intentó imitarme": Trump se burla de los bailes que Maduro hacía previo a su captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer noticia por sus declaraciones sobre Venezuela y, en particular, sobre Nicolás Maduro, el hombre que ahora está enfrentando la Justicia en Nueva York tras la operación militar estadounidense que terminó con su captura.

Este martes, en un evento con legisladores republicanos, Trump no pudo evitar comentar con ironía algo que llamó la atención de muchos, la forma en que Maduro se estuvo moviendo en público. Según Trump, Maduro “intentó imitar su baile” en varias ocasiones antes de ser capturado.

“Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile”, dijo Trump, quien también acusó a Maduro de ser responsable de la muerte de millones de personas y de dirigir un gobierno violento.

Estas palabras se dieron en medio de un discurso donde el mandatario estadounidense defendió la operación que tuvo lugar recientemente en Venezuela, una acción que ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional.

La referencia al “baile” no pasó desapercibida y ha sido la parte más comentada del discurso de Trump en redes sociales y entre analistas políticos, ya que mezcla un gesto personal con temas serios de política internacional.



