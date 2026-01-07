¡Atención viajeros al Norte de La Paz! Confirman corte temporal en el tramo Caranavi-Guanay este jueves

La transitabilidad hacia el norte paceño se verá limitada este jueves 8 de enero. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció la ejecución de trabajos de emergencia para garantizar la seguridad de los usuarios en el tramo que conecta Caranavi con Guanay.

Esta medida técnica responde a la necesidad de intervenir el sector de Yolosani, donde se realizarán labores de conservación vial para prevenir hundimientos o daños mayores en la plataforma, lo que obligará a los transportistas a reprogramar sus viajes.

Según el reporte oficial, la intervención es parte del plan de mantenimiento de la Red Vial Fundamental. El comunicado especifica que "se procederá a realizar el corte temporal del tráfico vehicular" para permitir el ingreso de maquinaria pesada y personal especializado.

La restricción no será total durante todo el día, pero sí abarcará las horas de mayor flujo.

"El cierre de vía se realizará el día jueves 08 de enero, desde las 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m.", señala el comunicado.

Ante esta situación, las autoridades viales han enfatizado la importancia de la planificación previa, señalando que: "Se recomienda a los usuarios y transportistas en general tomar las previsiones necesarias a fin de evitar perjuicios y molestias".

La institución recordó que estas acciones, coordinadas con el Ministerio de Obras Públicas, buscan "asegurar la transitabilidad de la Red Vial Fundamental" ante las condiciones geológicas y climáticas de la zona. Se espera que el paso se normalice inmediatamente después de concluidas las tareas de estabilización.

