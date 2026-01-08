Rodrigo Paz desmiente que haya otorgado permisos sobre Tariquía

El presidente Rodrigo Paz Pereira desmintió a través de sus redes sociales que su gobierno haya otorgado licencias sobre un pozo gasífero en Tariquía en el departamento de Tarija.

En el vídeo el presidente también denunció que este tema estaría siendo utilizado de forma política para atacarlo, recordó que el cuándo fue asambleísta presentó una norma para la protección de la naturaleza.

Finalmente, Paz mencionó que se realizarán proyectos hidrocarburíferos pero siempre respetando las normas actuales del país. “en la reserva de Tariquía no hay un pozo de gas que se esté desarrollando, vamos a desarrollar muchos pozos en Bolivia, para que la economía salga adelante, pero sin violar normas, sin violar el medio ambiente y cumpliendo la Constitución”

Tariquía es una reserva nacional de flora y fauna ubicado en el departamento de Tarija tiene una extensión aproximada de 246.870 hectáreas dentro su extensión contempla una conservación ambiental con mucha diversidad.

