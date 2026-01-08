TEMAS DE HOY:
Caso Botrading: Interpol busca a exgerente de YPFB Dorgathen

Este miércoles la Procuraduría General del Estado informó sobre la activación del sello azul de localización por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). 

Juan Marcelo Gonzáles

07/01/2026 20:36

Foto: Armin Dorgathen, expresidente de YPFB (APG)
La Paz

Este miércoles la Procuraduría General del Estado informó sobre la activación del sello azul de localización por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), donde distintos asambleístas coincidieron en que el exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, debe comparecer ante la justicia.

La senadora Elena Pachacute de Libre lamentó que no se haya actuado con eficiencia para poder detener y sancionar a estas exautoridades que le hicieron daño al país.

“Esperemos que se aplique la ley con todo su peso”, mencionó Pachacute.

Por su parte, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas declaró que se está haciendo un seguimiento a las investigaciones a exfuncionarios públicos y denunció que es muy tardía la activación de búsqueda a Dorgathen.

“Estamos haciendo el seguimiento claro sobre los hechos de corrupción que involucran a exfuncionarios públicos y sobre todo la actividad de hidrocarburos; debió darse mucho antes este sello”.

Armin Dorgathen fue visto en esta jornada en una playa en Brasil donde fue increpado por personas que pasaban cerca de él.

 

