Mapa de transitabilidad: Reportan incremento a 19 puntos de bloqueos en el país

De acuerdo con la última actualización del mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), emitida la noche de este miércoles, el número de puntos de bloqueo en las rutas nacionales se elevó a.

La medida de presión, que cumple su segundo día de paro nacional indefinido, se concentra principalmente en el occidente y el norte del país, afectando el transporte de pasajeros, carga y el suministro de productos básicos.

La mayor cantidad de conflictos se registra en el departamento de La Paz, donde se han identificado puntos estratégicos cerrados como Konani (ruta a Oruro), Cruce Peñas, Patamanta, Huarina y el sector de Puente Villa Remedios. Estas interrupciones han obligado a la Terminal de Buses de La Paz a suspender las salidas hacia el sur y oriente del país para evitar que los vehículos queden varados en las carreteras.

En el departamento de Pando, la transitabilidad está cortada en al menos cuatro sectores, incluyendo Villa Rojas, las comunidades de Santa Elena y Batrajas, y el Puente Madre de Dios, lo que mantiene aislada a la ciudad de Cobija.

Asimismo, se han reportado nuevos piquetes en Santa Cruz (ingreso a Guarayos), Oruro y Potosí, extendiendo el conflicto a gran parte del territorio nacional.

Los sectores movilizados exigen la abrogación del D.S. 5503 y la protección de los recursos naturales, mientras el Gobierno mantiene una convocatoria al diálogo para intentar frenar el impacto económico de estas medidas.

La ABC señaló que se mantiene un monitoreo constante de las vías y recomendó a los conductores planificar sus viajes tomando en cuenta los datos de transitabilidad en el siguiente enlace https://transitabilidad.abc.gob.bo/

