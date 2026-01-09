Bloqueos causan pérdidas de hasta $us 40 millones y ponen en emergencia al turismo

El presidente de la Federación Boliviana de Guías de Turismo (FEBOGUIT), Alan Huaman, informó este viernes en una entrevista realizada en Red Uno que los bloqueos y movilizaciones registrados en el país durante los últimos días provocaron pérdidas en cuatro días de entre 30 y 40 millones de dólares a nivel nacional, afectando de manera directa al turismo, uno de los sectores más golpeados en plena temporada alta.

Huaman explicó que el impacto económico es especialmente grave en el departamento de La Paz, donde solo el turismo internacional genera pérdidas de alrededor de 3 millones de bolivianos por día.

“En sectores muy específicos de La Paz estaríamos hablando de 3 millones de bolivianos diarios solamente por turismo internacional”, señaló.

Ante este escenario, el presidente de la federación anunció que el sector turístico enviará una misiva al presidente del Estado, declarándose en emergencia por las cuantiosas pérdidas ocasionadas. Asimismo, hizo un llamado a los sectores movilizados a priorizar el diálogo.

“Es necesario encontrar una articulación y ser flexibles por el beneficio del país, porque el turismo se encuentra en una situación muy complicada”, afirmó.

El presidente de FEBOGUIT advirtió además que existe una alta demanda de turistas provenientes de Asia, sumada al periodo de vacaciones, lo que agrava aún más el perjuicio económico. En ese sentido, indicó que los bloqueos impiden el normal desplazamiento de visitantes hacia destinos clave como Sucre, Potosí, Uyuni, las misiones jesuíticas y Santa Cruz, generando una percepción de inseguridad.

“Los transportistas y operadores turísticos no tienen ningún tipo de socorro y los visitantes no pueden llegar a un país que se muestra inseguro por las manifestaciones”, lamentó Huaman, al remarcar que la economía circular del turismo se ve totalmente afectada.

Advirtió que recuperar la imagen del país a nivel internacional será una tarea difícil. “Bolivia no puede proyectarse como un destino seguro si se mantienen este tipo de conflictos; los bolivianos estamos poniendo rocas en nuestro propio camino al desarrollo”.

