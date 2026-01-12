Comité Multisectorial repudia continuidad de bloqueos y exige garantizar la transitabilidad de carreteras

El Comité Multisectorial repudió este lunes la continuidad de los bloqueos de carreteras, pese al acuerdo alcanzado el domingo entre el Gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) para dejar sin efecto las medidas de presión que, según el sector, han generado millonarias pérdidas a la cadena de abastecimiento.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), destacó que el acuerdo mantiene la eliminación de la subvención a los combustibles y afirmó que, pese al impacto que esta medida tiene en los sectores productivos, no se asumieron acciones de presión, considerando la situación económica que atraviesa el país.

“Repudiamos la continuidad de los bloqueos como mecanismo de protesta, una práctica que desde hace más de dos décadas viene destruyendo la economía nacional”, afirmó Frerking.

El dirigente lamentó que se retroceda en la aplicación de medidas económicas y que no se implementen acciones estructurales para revertir la coyuntura adversa, lo que, a su juicio, implica insistir en un modelo económico que ha fracasado y ha conducido al país a una profunda crisis.

Ante el riesgo de una mayor afectación económica, el Comité Multisectorial demandó dejar las rutas expeditas y garantizar la transitabilidad durante los 365 días del año, además de promulgar una ley antibloqueos y aplicar normas y decretos propuestos por los sectores que forman parte de la cadena de abastecimiento.

Asimismo, exigió seguridad jurídica para quienes producen e invierten en Bolivia, al considerar que este es un factor clave para la reactivación económica.

Finalmente, el Comité Multisectorial convocó al presidente Rodrigo Paz a reunirse con el sector para poner en marcha medidas de alto impacto que permitan impulsar la economía nacional.

“Los sectores que generan daño al país no representan a la población. Exigimos que las autoridades competentes cumplan su rol, gobiernen y apliquen las normas para sancionar a quienes provocan perjuicios a los productores y a la población en general”, concluyó Frerking.

