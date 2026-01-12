Cívicos convocan a reunión de emergencia para analizar el "nuevo decreto"

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que para este martes se convocó a una reunión de directorio de emergencia con el objetivo de analizar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), así como el decreto supremo que reemplazará al DS 5503.

Cochamanidis cuestionó que el Ejecutivo haya suscrito un acuerdo con la dirigencia de la COB sin tomar en cuenta a otros sectores e instituciones del país, y sostuvo que debió convocarse a un consenso amplio para definir medidas orientadas a la reconstrucción nacional.

“Sobre el nuevo decreto se analizará cada punto, porque ese no es un acuerdo con el pueblo, es un acuerdo con los extorsionadores de la COB. Por esta razón convocamos de emergencia al directorio del Comité pro Santa Cruz para asumir medidas respecto a la decisión que el Gobierno emitió bajo presión”, afirmó el dirigente cívico.

Asimismo, señaló que Bolivia no requiere decretos elaborados de manera unilateral, sino un plan de reconstrucción que surja desde la sociedad civil y que incorpore la participación de todos los sectores productivos y sociales del país.

“El país necesita un plan que nazca escuchando a todos los sectores y no solo a quienes han bloqueado carreteras por más de 20 días, y que las decisiones se tomen en función del bien mayor de los bolivianos”, añadió.

Finalmente, Cochamanidis advirtió que no se puede gobernar bajo presiones y cuestionó que las decisiones del Ejecutivo respondan a medidas de fuerza.

“No podemos seguir viviendo bajo la extorsión de algunos dirigentes; el Gobierno no puede estar sometido y los bolivianos no pueden estar sujetos a lo que decidan unos pocos”, manifestó.

