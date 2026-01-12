“Si no erradicamos los bloqueos, Bolivia se convertirá en un país inviable”, advierte diputado Alarcón

El diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, lamentó la falta de voluntad política del Gobierno y de sus colegas legisladores para tratar el proyecto de ley antibloqueos que presentó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), norma que propone sanciones de hasta 20 años de cárcel contra quienes participen, promuevan o financien este tipo de medidas de presión.

El legislador recordó que la iniciativa fue presentada el pasado 15 de diciembre y actualmente se encuentra en trámite en la Comisión de Justicia Plural de la ALP, sin avances para su tratamiento.

“Lo que pretende esta ley es desterrar la cultura del bloqueo, señalando que esta medida de presión no es un derecho constitucional de la protesta. Tiene que haber una decisión política, porque si no erradicamos esta práctica, Bolivia se convertirá en un país inviable; estamos retornando al caos y a la anarquía”, afirmó Alarcón.

Sanciones propuestas

Alarcón sostuvo que la experiencia histórica demuestra que los bloqueos han puesto en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personal, además de generar cuantiosas pérdidas a la economía nacional.

En ese marco, explicó que el proyecto establece sanciones penales diferenciadas y acumulativas, de acuerdo al grado de participación y a los delitos concurrentes que se cometan durante los bloqueos.

“Para quienes bloquean se plantean penas de 3 a 6 años de cárcel; para promotores, instigadores y financiadores, de 5 a 8 años; y para quienes, durante un bloqueo, atenten contra la vida de las personas o el patrimonio, sanciones de 10 a 20 años de prisión”, detalló.

Las declaraciones del legislador se dan pese al acuerdo suscrito el domingo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5503. Sin embargo, al inicio de la semana, varias carreteras del país continúan bloqueadas.

De acuerdo con el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este lunes se registran al menos 52 puntos de bloqueo a nivel nacional.

