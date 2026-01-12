¿Qué medidas económicas del Decreto 5503 se mantienen? Esto explicó el ministro Espinoza

Tras varios días de tensión social, bloqueos y negociaciones fallidas, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron un acuerdo este domingo en torno a la abrogación del Decreto Supremo 5503, manteniendo algunas medidas económicas. Sobre este entendimiento se refirió el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien aseguró que el objetivo central sigue siendo preservar la estabilidad económica del país.

En una entrevista concedida este lunes a Red Uno, Espinoza señaló que el acuerdo alcanzado busca evitar un mayor deterioro económico y garantizar el funcionamiento del aparato productivo.

“El núcleo de la estabilidad económica para que funcione necesita que los camiones trabajen”, afirmó, al remarcar la importancia del transporte y el abastecimiento para el país.

El ministro explicó que, pese a la abrogación del decreto, se preserva el esquema de precios de los combustibles y la estabilidad macroeconómica.

“Se tenía que proteger el esquema de precios y se preserva la estabilidad macroeconómica. En dos meses estamos logrando lo que a la Argentina le esta tomando 2 años. En ese sentido el núcleo del Decreto Supremo 5503 se preserva, se preserva todo el nuevo esquema de precios de los combustibles, se preserva, los bonos sociales, se preserva la estabilidad para el sistema financiero porque también se preserva la parte que está referida a los diferimientos”, sostuvo Espinoza.

La autoridad indicó que el país enfrenta una situación fiscal compleja y recordó que el Estado destinaba importantes recursos a las subvenciones. “Gastábamos 100 millones de dólares en subvenciones” y, en ese contexto, aseguró que se busca reconstruir la estabilidad fiscal y evitar decisiones que pongan en riesgo los avances logrados en los últimos meses.

Asimismo, el titular de Economía advirtió que el conflicto social puso en peligro la estabilidad alcanzada.

“Quedaba claro que se buscó destruir la estabilidad lograda” y que el debate ingresó en un “escenario de consigna”, donde dijo que no siempre se comprendieron las posiciones de las distintas partes.

Finalmente, Espinoza llamó a reconstruir la cultura del diálogo y evitar la confrontación política.

“Está claro que dialogar en el país es algo que no sabemos hacer, lo digo yo que lleva 30 a 65 diálogos es los últimos días, entendemos que hay sectores afectados. Hemos llegado a un acuerdo, esperamos que se respete, si no es así quedará claro primero que no hay tanta representatividad como se sostenía y obviamente que aquí hay otros pretextos para que otros sectores se movilicen”, sostuvo.

