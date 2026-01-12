El ingreso de un frente frío activó lluvias fuertes, tormentas eléctricas y bajas temperaturas desde la madrugada de este 12 de enero.
12/01/2026 7:32
Un frente frío ingresó al territorio nacional y provocó un cambio brusco en las condiciones climáticas, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y bajas temperaturas que ya afectan a varias regiones del país, según el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
De acuerdo con la pronosticadora Gilda Mamani, los vientos del sur impactan principalmente a Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, generando precipitaciones fuertes de manera puntual desde la madrugada y la misma permanecerá hasta hoy 12 de enero.
En Santa Cruz, las lluvias se concentraron en el Norte Integrado, la Chiquitanía y los valles; en Cochabamba, el Trópico registra una de las mayores incidencias; mientras que en Beni las precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas.
El sistema también alcanza a la Cordillera Oriental y a la ciudad de La Paz, con afectaciones en sectores como la Cumbre y Los Yungas. No obstante, el pronóstico advierte que el fenómeno podría intensificarse en el altiplano, donde no se descarta la presencia de nevadas en la Cordillera Occidental, afectando a La Paz, Oruro y Potosí durante los próximos días.
Ante este escenario, el Senamhi mantiene vigente una alerta hidrológica de prioridad naranja por el riesgo de desbordes de ríos en cuencas del centro y norte del país.
Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos, extremar precauciones en zonas altas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que la inestabilidad atmosférica persistirá durante gran parte de la semana.
