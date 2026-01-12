TEMAS DE HOY:
Terminal de Cochabamba mantiene suspensión de salidas por bloqueos

Los viajes desde la terminal de Cochabamba siguen suspendidos. Familias duermen en el lugar ante la falta de salidas por bloqueos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/01/2026 8:30

Cochabamba, Bolivia

El panorama en la terminal de buses de Cochabamba es crítico. A pesar de encontrarse en plena temporada de vacaciones escolares, un periodo habitualmente de alto flujo de viajeros, las instalaciones lucen semivacías y con las ventanillas de venta de pasajes cerradas debido a la persistencia de los bloqueos de carreteras.

La Unidad de Tránsito ratificó que las salidas hacia el Oriente, Occidente y Sur del país continúan suspendidas.

Las autoridades informaron que no existe una actualización que permita rehabilitar los viajes, ya que los puntos de bloqueo se mantienen activos tanto en la carretera nueva como en la antigua hacia Santa Cruz, además de las rutas hacia el occidente boliviano.

 

 

La situación más preocupante se vive en los pasillos de la terminal, donde decenas de familias se han visto obligadas a quedarse a dormir sobre las bancas o en el suelo.

Se recomienda a la población evitar trasladarse hasta la terminal de buses mientras no exista un informe oficial de transitabilidad por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la Policía Boliviana.

