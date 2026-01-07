VIDEO | Escándalo en la cancha: árbitro lanzó un golpe y hubo pelea generalizada

Un grave hecho de violencia se registró durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de Neuquén. El incidente ocurrió el fin de semana en una cancha del barrio Villa Ceferino, donde se enfrentaban los equipos La Cuadra y La Jarrita por un torneo barrial.

Tras un penal, y en medio de una discusión, el árbitro reaccionó violentamente y golpeó con el puño a un hombre que se encontraba en el campo, lo que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales.

Luego de la agresión se produjo una pelea generalizada que involucró a jugadores, suplentes y personas allegadas, generando momentos de tensión y corridas en la cancha.

Más tarde, el árbitro dio su versión y afirmó que el agredido no era un futbolista, sino un hincha que lo habría amenazado durante todo el encuentro.

Según señaló, la polémica se originó tras la repetición de un penal que terminó en gol. Hasta el momento, no se emitieron comunicados oficiales sobre posibles sanciones.

