¡Horror! Hallan un cuerpo calcinado en una cancha del club deportivo Crucero del Norte

El cadáver fue descubierto por un trabajador de mantenimiento. La justicia ordenó una autopsia inmediata para identificar a la víctima y determinar si se trató de un homicidio.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 8:17

Foto: Redes Sociales.
Argentina

La escena de espanto se suscitó este martes en el predio deportivo del club misionero Crucero del Norte, en la localidad de Garupá en Argentina. El hallazgo de un cuerpo calcinado y en avanzado estado de descomposición ha conmocionado a la comunidad deportiva y ha movilizado a las máximas autoridades policiales de la provincia de Misiones.

Según el medio TN, el macabro descubrimiento tuvo lugar, alrededor de las 14:00 horas, en el predio ubicado en el paraje Santa Inés. Un empleado de mantenimiento, que realizaba labores de jardinería en las canchas auxiliares, divisó restos humanos entre unos arbustos linderos a la cancha número 3.

Tras el impacto inicial, el trabajador dio aviso inmediato a la presidencia de la institución y a la comisaría jurisdiccional.

Efectivos de la Policía de Misiones y peritos de la Policía Científica cercaron el perímetro para resguardar las evidencias. Según los primeros reportes, el cadáver presentaba signos evidentes de exposición al fuego y una degradación biológica avanzada, lo que dificultó su identificación preliminar en el sitio.

El Juzgado de Instrucción en turno dispuso el traslado de los restos a la morgue judicial para la realización de una autopsia médico-legal.

Aunque la cancha donde se encontró el cuerpo es utilizada para entrenamientos, el punto exacto del hallazgo es un sector de baja circulación, lo que explicaría por qué no fue detectado anteriormente. Hasta el momento, el club Crucero del Norte no emitió un pronunciamiento oficial, se encuentra a la espera de mayores avances en la investigación.

 

