Internacional

¡Horror! Hombre atacó a su ex, incendió su casa y terminó al borde de la muerte

El sujeto interceptó al vehículo de la nueva pareja de la mujer y lo apedreó. Tras herirla provocó un incendio en su casa e intentó autolesionarse con un machete, ocurrió en Argentina.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 21:46

Argentina

Una noche de terror se vivió en el barrio Industrial Este de Campo Ramón, cuando José F. (58) desató un ataque premeditado contra su expareja y el entorno de ella.

Según el medio TN, la violenta escena inició en la ruta provincial 103 de Argentina, donde el agresor interceptó y apedreó el vehículo de la nueva pareja de la mujer, para luego dirigirse a la vivienda familiar con intenciones letales.

Una vez en el domicilio, el hombre hirió a su exesposa, Alicia B., con un cuchillo, causándole cortes en las manos mientras la amenazaba de muerte. En un acto de desesperación, la mujer logró escapar y pedir auxilio en la comisaría local.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales y bomberos se encontraron con la vivienda parcialmente envuelta en llamas, logrando sofocar el incendio antes de que se extendiera a propiedades colindantes.

Tras un operativo de búsqueda, la Policía localizó al atacante en una vivienda vecina, donde se había autolesionado gravemente. Según el reporte médico, José F. presenta una herida de 10 centímetros en el cuello provocada con un machete, lesión que comprometió vasos sanguíneos y músculos.

Actualmente, el agresor permanece internado en terapia intensiva bajo pronóstico reservado y con riesgo de muerte. Por su parte, la víctima recibió atención médica por las heridas en sus dedos y muñecas, encontrándose afortunadamente fuera de peligro físico.

 

