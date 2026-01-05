China, con la mirada puesta en el petróleo venezolano tras la caída de Maduro

Shanghái (China), 5 ene (EFE)

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos ha generado un terremoto geopolítico y ha elevado la incertidumbre en el sector petrolero, con su principal aliado y comprador, China, siguiendo la situación muy de cerca.

Preguntado directamente en rueda de prensa por países como China y su interés en el petróleo venezolano, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: “Estamos en el negocio del petróleo. Vamos a vendérselo. No vamos a decir que no vamos a dárselo. (...) Venderemos grandes cantidades de petróleo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando”.

Ante las sanciones, los datos oficiales de las Aduanas chinas solo muestran compras directas por unos 729 millones de dólares en 2024 y por 94 millones entre enero y noviembre de 2025.

La mayoría de importaciones se produce con múltiples trasbordos a través de terceros países como Malasia o Cuba para ocultar su origen real, por lo que la calificadora de deuda S&P sigue considerando a China como el principal comprador mundial de crudo venezolano.

Sin embargo, “el petróleo venezolano supone menos de un 5 % del total de importaciones de China”, matiza el jefe del Instituto de Política Energética de la Universidad de Xiamen, Lin Boqiang, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post.

Según S&P, esos barriles se dirigen mayormente a refinerías independientes en la provincia oriental de Shandong que importan el crudo pesado a precios rebajados debido a las sanciones, y que lo procesan para aplicaciones como el asfaltado.

Amortiguar el impacto

Además, aunque Pekín mantiene las cifras en secreto, esa firma ya avanzó hace unos meses que el mayor importador mundial de petróleo se había embarcado en una campaña para elevar sus reservas estratégicas de ese material, algo que, precisamente, le permitiría amortiguar el impacto de incertidumbres como la de estos días.

Neil Shearing, economista jefe de la consultora británica Capital Economics, recuerda también que la importancia de Venezuela a nivel mundial ha caído en las últimas décadas por la mala gestión: en los 70, producía un 8 % del suministro mundial de petróleo, cifra que ha caído ahora al 1 %.

Así, el país sudamericano se encuentra actualmente en el puesto número 18 de productores mundiales. Y, aunque posee las mayores reservas del planeta, los costes de procesar el tipo de crudo del que dispone y de recuperar la producción a niveles simplemente de hace una década suponen importantes trabas, a las que se suma el aumento de la extracción en EE. UU. y los países de la OPEP.

“En resumidas cuentas, no creemos que los eventos de este fin de semana alteren de forma material los mercados globales de petróleo y, por consiguiente, tampoco los pronósticos económicos mundiales”, apunta Shearing.

Implicaciones geopolíticas

El experto sí que cree que hay una lectura geopolítica que vincula a China, EE. UU. y Venezuela: “Venezuela se había convertido en el aliado más fiel de China en Latinoamérica, una postura que generaba malestar en todo el espectro político en Washington”.

“Si surge un Gobierno alineado con EE.UU., supondría que otro importante productor de materias primas se aleja de China para volver a acercarse a EE. UU.”, agrega Shearing, en referencia a la aproximación de posturas de Washington con Arabia Saudí en los últimos meses.

De hecho, Bloomberg recuerda que Pekín se convirtió en un financiador clave para Caracas, con más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por el petróleo hasta 2015. Forbes sitúa en hasta 19.000 millones las devoluciones pendientes, ahora sumidas en la incertidumbre ante la caída de Maduro.

La prensa oficial china también se ha referido a la cuestión petrolera: el rotativo nacionalista Global Times afirmó anoche que el impacto a corto plazo será “mínimo”, pero sí advierte de que una mayor influencia de EE.UU. sobre las mayores reservas del mundo podría traducirse en una “manipulación” de los precios globales.

“Venezuela no está entre los intereses prioritarios de China, y hay muchos más inconvenientes que ventajas en llevar a cabo acciones que compliquen la capacidad de Trump de anotarse una victoria”, incide la analista. EFE

“Pekín condenará las acciones de EE. UU. Pero dudo que China haga mucho más que eso”, pronostica Bonnie Glaser, vicepresidenta del laboratorio de ideas estadounidense German Marshall Fund of the United States, en declaraciones a medios locales.

