Bolivia reconoce el fin del “narcoestado” en Venezuela y respalda la transición democrática

El Estado Plurinacional de Bolivia manifestó este sábado a través de un comunicado su apoyo firme e inmediato al proceso de "recuperación de la democracia" en Venezuela.

La Cancillería, del gobierno boliviano respalda la restitución del orden constitucional y la garantía de los derechos humanos que, según el documento, fueron "sistemáticamente vulnerados" durante el régimen de Nicolás Maduro.

“El Estado Plurinacional de Bolivia apoya de manera firme e inmediata al pueblo venezolano en este camino iniciado de recuperación de su democracia, de restitución del orden constitucional y garantía, sin dilaciones, del ejercicio pleno de los derechos humanos, civiles y políticos que han sido sistemáticamente vulnerados”, señala el comunicado.

Bolivia sostuvo de forma contundente que la crisis venezolana es el resultado directo de la "consolidación de estructuras criminales" que secuestraron las instituciones del país vecino. El texto oficial califica la situación previa como un "narcoestado" y señala que el desmantelamiento de los mecanismos de represión y corrupción es un paso "ineludible" para que el pueblo venezolano recupere su soberanía legítima.

“Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano. En ese marco, considera ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano”, agrega el comunicado.

El Estado boliviano anunció su disposición para coordinar acciones de asistencia humanitaria y protección a la población civil venezolana de manera inmediata. El comunicado concluye con un llamado a la comunidad internacional para actuar de forma responsable y coordinada, enfatizando que Bolivia participará activamente en el acompañamiento de un proceso de reconstrucción institucional que sea "profundo, creíble y verificable".

Mira la programación en Red Uno Play