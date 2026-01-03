TEMAS DE HOY:
Captura de nicolás maduro

Captura de nicolás maduro

Venezuela pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras ataques de EE.UU.

La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad y remitida también al secretario general del organismo,

Yandy Yennifer Fernández Mamani

03/01/2026 7:46

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras denunciar un presunto ataque armado ejecutado por Estados Unidos contra su territorio.

La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia ante la ONU, Abukar Dahir Osman, y remitida también al secretario general del organismo, António Guterres. En el documento, la representación venezolana califica los hechos como “actos de agresión” y solicita que el máximo órgano de seguridad internacional analice de manera inmediata la situación.

Según la misiva, durante la madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas estadounidenses habrían ejecutado ataques armados que incluyeron el uso de aeronaves, helicópteros y armamento de alta precisión, afectando infraestructuras civiles y militares. Caracas sostiene que estas acciones se habrían realizado sin advertencia previa y al margen del derecho internacional.

En el texto, Venezuela exige el cese inmediato de cualquier acción militar, así como la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional para responsabilizar a Estados Unidos por los hechos denunciados. Además, solicita que el caso sea tratado como una violación a la soberanía y a la integridad territorial del país.

