Donald Trump confirma que Maduro y su esposa se encuentran bajo custodia estadounidense

En una declaración de urgencia desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), el presidente Donald Trump confirmó este sábado que las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron un "ataque a gran escala" contra objetivos estratégicos en Venezuela.

Según medios internacionales el mandatario, la operación resultó en la captura exitosa de Nicolás Maduro y su esposa, quienes ya habrían sido trasladados fuera del territorio venezolano y se encuentran bajo custodio estadounidense. Trump calificó la incursión militar como un movimiento "brillante" destinado a restaurar el orden y la justicia.

Los reportes desde Caracas describen una situación de caos iniciada cerca de las 2:00 a.m. (hora local). Residentes y agencias internacionales informaron sobre al menos siete fuertes explosiones que sacudieron la ciudad, concentrándose en instalaciones militares críticas como el Fuerte Tiuna y la Base Aérea La Carlota.

Columnas de humo negro se elevaron sobre el sur de la ciudad, mientras aeronaves tácticas y drones estadounidenses sobrevolaban el espacio aéreo, el cual quedó completamente inhabilitado para vuelos civiles.

Ante la ofensiva, las autoridades venezolanas activaron protocolos de emergencia y declararon un estado de conmoción exterior. La vicepresidenta Delcy Rodríguez compareció públicamente para denunciar la "agresión imperialista" y exigir una "prueba de vida" inmediata del mandatario, asegurando que hasta el momento desconocen oficialmente su paradero. Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó el ataque como "ruin" y llamó a la unidad nacional frente a lo que considera una violación directa a la soberanía nacional.

En respuesta a la difusión de estas pruebas, el gobierno de Venezuela representado en un video por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López calificó los hechos como una "gravísima agresión militar" y ordenó el despliegue inmediato para la "defensa integral".

