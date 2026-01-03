Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York

Washington, 3 ene (EFE).

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también indicó que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero afirmó que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

La Administración Trump notificó al Congreso después de atacar a Venezuela

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, notificó a líderes del Congreso después de comenzar la operación relámpago en la que atacó Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó este sábado la cadena CNN.



Según una fuente con conocimiento de los hechos citada por este medio, miembros del Gobierno Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de comenzado el operativo, en una ruptura con los procedimientos habituales de Administraciones anteriores, que habían notificado al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play