Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela tras ausencia de Maduro

Delcy Rodríguez juró este lunes ante la Asamblea Nacional de Venezuela como presidenta interina, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia instruyera su asunción debido a la ausencia del mandatario Nicolás Maduro, quien compareció ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, por acusaciones vinculadas a narcoterrorismo.

Durante el acto oficial, Rodríguez afirmó que asumía el cargo en su condición de vicepresidenta ejecutiva del Gobierno chavista y ratificó su respaldo a Maduro, a quien calificó como el presidente constitucional de Venezuela.

En su discurso, la mandataria interina expresó su “dolor por el sufrimiento del pueblo venezolano” y denunció lo que consideró una agresión extranjera contra el país. Asimismo, sostuvo que su gestión tendrá como eje la defensa de la soberanía nacional.

Durante el juramento, Rodríguez también evocó la figura del fallecido expresidente Hugo Chávez, a quien atribuyó haber “devuelto la dignidad al pueblo venezolano”. Prometió trabajar por el futuro de la niñez y la juventud y aseguró que no descansará hasta ver a Venezuela “libre, soberana e independiente”.

Reelección en la Asamblea Nacional

En paralelo, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, reelegió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como presidente del Parlamento, durante la instalación del período legislativo 2026-2031.

La sesión fue dirigida por Fernando Soto Rojas, quien confirmó que el oficialismo cuenta con la mayoría absoluta dentro del Legislativo.

