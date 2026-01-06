TEMAS DE HOY:
Marcha de la COB Marcha COB Policía Boliviana

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Trágico! Dos muertos tras la explosión de un cilindro en una vivienda en Colombia

Dos personas murieron luego de que un cilindro explotara al interior de una vivienda. Los fallecidos son dos hombres de 22 y 55 años. 

EFE

05/01/2026 21:24

Foto: EFE
Bogotá, Colombia

Escuchar esta nota

Bogotá, 5 ene (EFE)

Dos personas murieron este lunes luego de que un cilindro explotara al interior de una vivienda en el sureste de Bogotá, confirmó el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital colombiana.

Las víctimas, cuya identidad no ha sido revelada, son dos hombres de 22 y 55 años, que estaban al interior de la vivienda al momento de la explosión. A pesar de que recibieron atención médica, fallecieron minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

"Apoyados por los Equipos Especializados Técnico de Rescate y Materiales Peligrosos, brindamos atención prehospitalaria a dos personas, quienes resultaron lesionadas y fallecieron posteriormente, por la explosión de un cilindro dentro de una vivienda", indicó la institución en una publicación en X.

De acuerdo con el organismo de socorro, hasta el momento no hay una información concreta sobre las causas de la explosión que se registró sobre las 13:25 hora local (18:25 GMT) y las autoridades ya trabajan en la investigación que permita determinar qué ocasionó el suceso.

"Tenemos que esperar hasta que la Policía Judicial haga levantamiento de los cuerpos y posteriormente con el equipo de materiales peligrosos realizar todo el proceso de investigación", señaló un vocero del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que atendió la emergencia. EFE

enb/jga/gad

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD