Cierre total en Nueva York: la ciudad se paraliza por una tormenta de nieve sin precedentes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró este domingo el estado de emergencia y un toque de queda ante la inminente llegada de una histórica tormenta de nieve. La medida restringe la circulación de más de ocho millones de habitantes para prevenir incidentes durante el fenómeno climático.

La prohibición de circular entrará en vigor a las 21:00 de hoy y se extenderá hasta el mediodía del lunes. Durante este periodo, las calles, carreteras y puentes permanecerán cerrados para cualquier tipo de vehículo general, incluyendo bicicletas eléctricas.

Mamdani advirtió que la ciudad se enfrenta a una tempestad de una magnitud no vista en la última década. Las autoridades subrayaron que solo se permitirán viajes de carácter esencial y estrictamente urgentes durante la vigencia de la restricción.

Los pronósticos meteorológicos anticipan nevadas significativas que podrían alcanzar entre 45 y 60 centímetros de acumulación. En sectores específicos de la ciudad, la nieve podría superar los 70 centímetros acompañada de ráfagas de viento extremas.

La preocupación oficial surge tras los antecedentes de finales de enero, donde una tormenta similar dejó un saldo de cien víctimas fatales en la región. Otras urbes de la costa este, como Boston, también han iniciado protocolos de preparación ante la severidad del sistema invernal.

El gobierno local instó a los residentes a evitar desplazamientos innecesarios y a priorizar su seguridad dentro de los hogares. Se espera que las condiciones climáticas alcancen su punto más crítico durante la madrugada del lunes.

