Video: “Te juro que me duele”: Mujer es brutalmente agredida por vecinos en Mayaya, La Paz

Un video captado en la localidad de Mayaya, La Paz, muestra el grado de violencia sufrido por una mujer a manos de un grupo de vecinos. En las imágenes, que llegaron a Red Uno, se observa a la víctima tendida en el suelo con una cuerda atada al tobillo, mientras es arrastrada por el pavimento y golpeada simultáneamente con látigos y cinturones.

Pese a los gritos de dolor y las súplicas de la mujer quien a gritos desesperados afirmaba sentir mucho dolor, los agresores continúan el castigo físico, incluso tomándola del cabello para impedir que se ponga en pie. Durante el ataque, se escuchan diversas acusaciones en contra de la agredida por parte de la turba que la rodea.

"¡Te juro que me duele!”, gritaba la víctima.

De acuerdo con fuentes locales, el incidente no fue motivado por un robo, sino por una discusión económica debido al presunto sobrecosto en el cobro de un alojamiento. La disputa derivó en daños materiales que detonaron la violenta reacción.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en el municipio de Caranavi. El informe médico preliminar detalla que la víctima presenta una fractura en el brazo y múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo producto de la golpiza.

