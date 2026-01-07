TEMAS DE HOY:
Evo Morales Asesinan a un recluso Caso mujer encontra en freezer

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: “Te juro que me duele”: Mujer es brutalmente agredida por vecinos en Mayaya, La Paz

En las terribles imágenes se observa a la mujer atada de los pies con una cuerda y arrastrada por el suelo mientras recibe azotes. Se descarta que hubo un robo, la víctima fue trasladada a un hospital por sufrir fracturas.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 21:22

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Un video captado en la localidad de Mayaya, La Paz, muestra el grado de violencia sufrido por una mujer a manos de un grupo de vecinos. En las imágenes, que llegaron a Red Uno, se observa a la víctima tendida en el suelo con una cuerda atada al tobillo, mientras es arrastrada por el pavimento y golpeada simultáneamente con látigos y cinturones.

Pese a los gritos de dolor y las súplicas de la mujer quien a gritos desesperados afirmaba sentir mucho dolor, los agresores continúan el castigo físico, incluso tomándola del cabello para impedir que se ponga en pie. Durante el ataque, se escuchan diversas acusaciones en contra de la agredida por parte de la turba que la rodea.

"¡Te juro que me duele!”, gritaba la víctima.

De acuerdo con fuentes locales, el incidente no fue motivado por un robo, sino por una discusión económica debido al presunto sobrecosto en el cobro de un alojamiento. La disputa derivó en daños materiales que detonaron la violenta reacción.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital en el municipio de Caranavi. El informe médico preliminar detalla que la víctima presenta una fractura en el brazo y múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo producto de la golpiza.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD