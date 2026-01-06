TEMAS DE HOY:
Policial

¡Tragedia en Los Yungas! Un muerto y un herido tras la caída de una grúa a 150 metros de profundidad

Según Bomberos, la grúa se embarrancó y cayó al abismo tras intentar rescatar un vehículo accidentado. Una persona falleció y otra tuvo que ser evacuada de emergencia.

Red Uno de Bolivia

05/01/2026 21:47

Foto: Red Uno
La Paz

El director nacional de la Unidad Operativa de Bomberos, coronel Pavel Tovar, informó este lunes sobre el trágico accidente de tránsito reportado esta tarde, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida.

“Nos hemos constituido hacia el camino a Chulumani, a la altura de Velo de Novia aproximadamente. En el lugar se pudo identificar que, lastimosamente, una persona que se encontraba realizando trabajos con una grúa para la extracción de un vehículo sufrió un accidente; al realizar el trabajo, reventaron los elementos que sujetaban a la grúa y esta cayó casi a 150 metros, llegando prácticamente hasta el río”, manifestó Tovar.

Producto del hecho, el conductor perdió la vida. La persona que lo colaboraba en la extracción resultó herida con escoriaciones y golpes, por lo que fue evacuada.

El fallecido fue entregado a sus familiares, mientras que el herido se encuentra bajo evaluación médica. El hecho se produjo cuando el conductor de la grúa pretendía sacar a otro vehículo accidentado.

 

