Motociclista lucha por su vida tras ser atropellado; su familia exige justicia

Un trágico accidente de tránsito registrado la noche del 31 de diciembre ha dejado a una familia en la desesperación. Al promediar las 22:00 horas, en la zona de la Radial 17 y medio, a la altura del Sexto Anillo (Cañaverales de San Aurelio), un motociclista fue violentamente embestido por un conductor que, según denuncias de la familia, se encontraba en estado de ebriedad.

Tras el impacto, la víctima fue lanzada hasta el interior de un canal de drenaje, sufriendo fracturas severas en el cráneo, brazos y piernas, lesiones que lo mantienen actualmente en estado crítico en una clínica privada.

Daniela Mercado, hermana de la víctima, relató con indignación que el conductor protagonista no solo arrolló al motociclista, sino que previamente había chocado contra una vagoneta, dejando daños materiales de consideración. Pese a la gravedad de lo ocurrido, el responsable se dio a la fuga.

"Lo que pedimos es que esta persona se haga responsable de los gastos; la cuenta en la clínica ya supera los 90.000 bolivianos", manifestó Mercado, señalando que, aunque una abogada se presentó en representación del chofer, este no ha dado la cara ante las autoridades.

La familia lamenta la falta de humanidad y empatía del sindicado, quien ya ha dejado pasar más de 24 horas sin presentarse a asumir su responsabilidad legal y civil.

"No hay esa empatía de decir 'cometí un delito, ya pasó más de un día, me tengo que presentar'", afirmó la hermana del afectado. Mientras el joven lucha por su vida en la unidad de cuidados intensivos.

