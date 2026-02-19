Decomisan 21 matracas con quirquincho y plumas de suri en el Carnaval de Oruro

Efectivos de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) decomisaron 21 matracas elaboradas con quirquinchos disecados, 117 plumas de suri y otros elementos de fauna silvestre utilizados sin autorización durante los operativos de control por el Carnaval en Oruro.

El director departamental de Pofoma, capitán Douglas Espinoza, informó que en los controles se incautaron además cinco chuncheras, dos plumas de flamenco y dos sombreros de Suri Sicuri.

“Los objetos decomisados no figuraban en los registros autorizados por el Viceministerio de Medio Ambiente, lo que motivó su incautación inmediata. Asimismo, varios de estos artículos eran portados por personas que no formaban parte oficial de las fraternidades”, indicó.

Los operativos se desarrollaron en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente de la Gobernación de Oruro, en aplicación de la Ley N° 1525, que regula el tráfico y uso de vida silvestre y sus derivados.

Pofoma anunció que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para que se investigue la procedencia de los productos y se determinen posibles responsabilidades.

Espinoza recordó que el uso de especies protegidas o de sus derivados sin autorización constituye una infracción a la normativa ambiental y afecta la conservación de la biodiversidad.

Agregó que los controles continuarán durante el resto de las actividades carnavaleras con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre y promover el uso de materiales alternativos en las danzas tradicionales.

