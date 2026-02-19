TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan sin vida a una mujer en Bajo Milluni; Fiscalía investiga feminicidio

La víctima, de aproximadamente 45 años, fue encontrada en vía pública con signos de violencia; la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Red Uno de Bolivia

19/02/2026 10:25

Foto: Un equipo del IDIF se hizo presente en el lugar. FGE
El Alto

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este jueves que se investiga un nuevo hecho de Feminicidio en el departamento, tras la muerte de una mujer que fue hallada en la víspera en la zona Bajo Milluni de la ciudad de El Alto.

“Al conocer el hecho, se trasladó al lugar, además de realizar el levantamiento legal del cadáver que fue llevado a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se determinó como causa de muerte anoxia anoxica, compresión cervical externa, asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que demuestra que la víctima tuvo una muerte violenta”, dijo Torrez.

La víctima que aún no identificada, tiene una edad aproximada de 45 años y fue encontrada en vía pública, con evidentes signos de violencia.

De acuerdo a la relación de hechos, el miércoles 18 de febrero, vecinos de la zona de Bajo Milluni de la ciudad de El Alto, denunciaron la existencia del cadáver de una mujer, entre la avenida final Bolívar.

A horas 09:58, efectivos policiales, pudieron verificar la presencia de una persona de sexo femenino, quién se encontraba sin signos vitales y en vía pública, vestida con pollera color rojo, calzado color turquesa chompa color guindo chaleco color café con verde por tal motivo se dio parte a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida.

A nivel nacional, ya son 13 las víctimas de feminicidios: 6 en La Paz, 1 en Beni, 2 en Santa Cruz, 2 en Cochabamba y 2 en Oruro.

