Trabajadores de salud acatarán paro este viernes exigiendo condiciones en hospitales

El paro anunciado para mañana en el sistema de salud se debe a la crítica situación que atraviesan hospitales como el de la Villa Primero de Mayo, donde médicos y pacientes denuncian falta de condiciones básicas para la atención médica.

La problemática incluye hacinamiento en pasillos, equipos médicos fuera de servicio y escasez de insumos y medicamentos, según alertó la doctora Carmen Camacho, secretaria del Fesirmes.

Camacho explicó que la situación se agrava por la inoperancia de los aires acondicionados, esenciales para la comodidad y seguridad de los pacientes.

“Hay un hacinamiento total. Los pacientes están en pasillos que no deberían estar. Ninguno de los aires funciona correctamente. En la sala de observación no hay oxígeno disponible y debemos abrir ventanas, lo que conlleva problemas de higiene y proliferación de mosquitos”, indicó.

Además, señaló que estas dificultades no son nuevas y se prolongan desde hace más de un año. Aunque se han realizado reparaciones temporales, los equipos vuelven a fallar a los pocos días, y la contratación de empresas para el mantenimiento se ha visto demorada por procesos administrativos.

A esto se suman la falta de insumos básicos, medicamentos y hasta elementos mínimos como papel o tóner, afectando la atención diaria de los pacientes.

En el área de ginecología, la situación es similar, afectando salas de parto y observación. “Los aires acondicionados no funcionan y en algunas salas los que han sido reparados siguen goteando agua, lo que nos obliga a apagarlos para no dañarlos más”, detalló.

La falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales ha motivado la medida de presión que se implementará este viernes.

Mira la programación en Red Uno Play