La captura del presunto autor del asesinato de su madre y hermano en el municipio de Saavedra estuvo a punto de convertirse en una triple tragedia. Testigos presenciales relataron con horror cómo el sospechoso, armado con un machete y presuntamente bajo efectos del alcohol, intentó atacar a uno de los policías que acudió al llamado de emergencia en la avenida Santa Cruz.

Según uno de los testigos que ingresó al domicilio para intentar auxiliar a las víctimas, el atacante no mostró remordimiento y, por el contrario, salió de la vivienda decidido a atacar a la autoridad.

“Él volvió a salir con un machete y lo atacó al policía; si el policía no pone su mano hacia arriba, lo iba a golpear directamente en la cabeza”, afirmó el vecino, quien describió el ataque como un movimiento seco y letal que pudo ser fatal de no ser por los reflejos del uniformado.

El testigo detalló que el agresor presentaba un estado de alteración total, vinculando su conducta al consumo de alcohol y a posibles trastornos mentales, ya que se sabía que tomaba medicación especializada.

Tras el forcejeo y ante la mirada atónita de quienes transitaban por la zona, los agentes lograron desarmar al sujeto y trasladarlo a las dependencias policiales de Mineros. Este nuevo antecedente de intento de homicidio contra un oficial de la ley se sumará al expediente por el asesinato de su madre y hermano, agravando la situación jurídica del detenido, quien ahora permanece bajo máxima vigilancia debido a su comportamiento altamente violento.

Mira la programación en Red Uno Play