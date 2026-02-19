TED La Paz sorteará 53.970 jurados electorales este viernes

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Antonio Condori, informó que el viernes se realizará el sorteo público de jurados electorales en el departamento paceño, de cara al próximo proceso electoral subnacional.

“Para el caso particular del departamento de La Paz, mañana (viernes) el Tribunal Supremo Electoral, constituido en sala plena, realizará el sorteo público de juradas y jurados electorales a partir de las nueve de la mañana en el salón Huáscar Cajías”, anunció.

En total, se designará a 53.970 ciudadanos que cumplirán funciones como jurados en las mesas de sufragio.

Según datos oficiales remitidos por el Servicio de Registro Cívico (Serecí), el padrón electoral en el departamento de La Paz alcanza a 2.392.030 personas habilitadas para votar.

Con base en esa cifra, el TED planifica la instalación de 8.995 mesas electorales en todo el departamento.

¿Cómo saber si fue sorteado?

Condori explicó que la ciudadanía podrá verificar si fue seleccionada como jurado electoral desde la tarde del mismo viernes, a través del aplicativo “Yo Participo”.

Además, a partir del sábado, los notarios electorales iniciarán la notificación oficial a los jurados designados. Paralelamente, la lista será publicada en un medio de prensa escrito para garantizar que la población pueda conocer si fue sorteada.

