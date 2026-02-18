TEMAS DE HOY:
TED Santa Cruz sorteará más de 53.000 jurados electorales este viernes

El TED Santa Cruz realizará el sorteo este viernes 20 de febrero a las 10:00 AM en sesión pública. La lista oficial de los seleccionados se publicará el domingo 22 de febrero.

Miguel Ángel Roca Villamontes

18/02/2026 9:43

Marco Monasterio, presidente del Tribunal Supremo Electoral en Santa Cruz (TED), informó que se convocó a sala plena para el viernes 20 de febrero, fecha en la que se realizará el sorteo de jurados electorales que velarán por el proceso electoral del 22 de marzo.

Vamos a sortear más de 53.000 jurados; es una cantidad importante de ciudadanos. La lista de los jurados será publicada el domingo 22 de febrero”, señaló Monasterio.

 

De manera complementaria, el TED Santa Cruz difundió en sus redes sociales la convocatoria pública para el sorteo de jurados electorales, en cumplimiento de la actividad N°53 del calendario electoral. A la sesión fueron convocados los delegados acreditados de organizaciones políticas, alianzas y la ciudadanía en general.

Según la convocatoria, la sesión pública se realizará el viernes 20 de febrero, a las 10:00, en el salón auditorio Dr. José Ernesto Zambrana Serrate del TED Santa Cruz.

 

