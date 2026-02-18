TEMAS DE HOY:
Policial

Bus interdepartamental y vehículo particular colisionan en la autopista La Paz–El Alto

De acuerdo con la información preliminar, el bus habría chocado primero contra el motorizado particular y luego contra los separadores que dividen la vía.

Ana Fabiola Barriga Soliz

18/02/2026 9:38

Un hecho de tránsito se registró la mañana de este miércoles en el carril de bajada de la autopista La Paz–El Alto, a pocos metros de la pasarela que conecta con Alto Munaypata, donde un bus de servicio interdepartamental colisionó con un vehículo particular de color guindo.

El vehículo guindo presenta serios daños en la parte delantera y fue remolcado por una grúa por personal de Tránsito.

 

 

Durante algunos minutos, el accidente generó congestión vehicular; sin embargo, el flujo fue restablecido y actualmente la circulación es normal, aunque la Policía recomienda transitar con precaución debido a la lluvia que cayó en la ciudad.

Al lugar también llegó personal de Bomberos para verificar la situación y establecer si existen personas heridas a raíz del impacto. Hasta el momento, se aguarda el informe oficial de Tránsito para confirmar las causas del accidente y el estado de los ocupantes.

Las autoridades continúan trabajando en la zona para retirar completamente los motorizados y garantizar la seguridad vial en este importante eje que conecta las ciudades de La Paz y El Alto.

 

 

